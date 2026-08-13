O Atlético-GO precisa de ofensividade e gols no clássico do próximo sábado (15), diante do Vila Nova, no Estádio Antônio Accioly. O Dragão está invicto há cinco partidas, subiu na tabela (32 pontos) e mostrou uma boa versão do time na vitória (3 a 1) sobre o Operário-PR, também no Bairro de Campinas, na última partida em casa.O modelo de jogo ousado da equipe atleticana passou pelos passes de primeira e as conclusões de Marrony, meia-atacante de 1,87m que também é opção nos cruzamentos pelo alto, por causa da facilidade dele no cabeceio.No clássico de ida, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), quem abriu o placar foi Marrony, no cabeceio sem chances de defesa para o goleiro Helton Leite, do Vila Nova, no primeiro tempo. O Dragão saiu na frente, mas levou a virada e perdeu por 2 a 1 em abril.Marrony foi poupado do treino com bola nesta quarta-feira (12) e fez um trabalho de recuperação física na academia do CT do Dragão, segundo as informações repassadas pelo clube.Na rodada passada, no empate (1 a 1) contra o Náutico, Marrony foi um dos desfalques do time, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Como o substituto dele, o recém-contratado Matheusinho, não teve boa atuação e foi substituído, a tendência é que Marrony retorne à formação titular no clássico. Desde que chegou ao clube, como opção para Copa do Brasil e Série B, Marrony foi testado no ataque ou como meia ofensivo, ao lado dos atacantes. Aos poucos, o técnico Eduardo Souza, antecessor do atual treinador Roger Silva, passou a escalar Marrony como meia-atacante, tirando-o das funções de “falso 9” ou de atacante aberto pelo setor direito. Na nova função de Marrony, o Dragão fica armado com um quarteto ofensivo, com três atacantes mais avançados, auxiliados por um meia.Marrony fez gol sobre o Operário-PR com toque de classe, no ângulo - o chute colocado é uma das virtudes dele. No empate sem gols contra o Athletic-MG, o chute de “chapa” de Marrony parou no travessão. No Dragão, Marrony já tem quatro gols - o primeiro deles na estreia com a vitória (1 a 0) sobre o Gazin Porto Velho-RO, pela Copa do Brasil. Os outros três gols foram sobre Vila Nova (derrota por 2 a 1), América-MG (triunfo por 2 a 1) e Operário-PR (vitória por 3 a 1).Se Marrony for confirmado na formação titular pelo técnico Roger Silva, o time atleticano deve ter na frente Bruno José, Gustavo Coutinho e Geovany Soares.As outras opções são o volante Henrique Freitas, que pode atuar mais avançado, e Matheusinho e Guilherme Marques, que se credenciam a atuar com a camisa 10 do Dragão.No ataque atleticano, o atacante Geovany Soares também se destacou nos últimos dois jogos, nos quais marcou duas vezes e garantiu a titularidade, ameaçada por causa da queda de rendimento nas últimas partidas. Geovany Soares passou a se entender melhor com Gustavo Coutinho e Marrony.