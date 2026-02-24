No intervalo de uma semana, a última do mês de fevereiro, o Atlético-GO se divide em três jogos decisivos: dois pela semifinal do Campeonato Goiano, contra o Vila Nova, e um pela 2ª fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (25), diante do Primavera, de Primavera do Leste (MT). Os dois clubes disputam a vaga em jogo único, às 16 horas, no Estádio Antônio Accioly. O vencedor avança no torneio e, em caso de empate, a definição será nos pênaltis.\nO Dragão pretende fazer o dever de casa, conta com um elenco mais experiente e joga pela vitória. Na visão do zagueiro Natã Felipe, de 24 anos e autor do segundo gol no clássico diante do Vila Nova, vencido pelo Atlético-GO por 2 a 0, é preciso "entrega" do time atleticano para obter o resultado. O jogador atuou uma vez pelo torneio quando defendia o Grêmio.