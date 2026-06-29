O interino Leandrão celebrou a vitória do Goiás que ele definiu a versão da “Batalha dos Aflitos” do clube esmeraldino. O auxiliar da comissão permanente comandou o clube goiano no triunfo de 1 a 0 sobre o Náutico, neste domingo (28), nos Aflitos.\nFoi uma semana pesada no clube, de muita cobrança. Desde quarta-feira (24), quando fiquei sabendo que o Daniel (Paulista) não ia ficar, eu tentei passar tranquilidade aos atletas. Eles entenderam que era possível. Usei até a expressão de ‘Batalha dos Aflitos’, de Náutico e Grêmio, e falei para eles que seria a batalha dos Aflitos do Goiás. Estudamos bastante o Náutico e dentro disso montamos a estratégia, mas o que pesou foi o trabalho psicológico para conquistar a vitória”, contou Leandrão.\nApós a vitória, o interino revelou que manteve contato próximo com jogadores depois da demissão do técnico Daniel Paulista. O auxiliar frisou que buscou recuperar a confiança dos jogadores esmeraldinos após a troca no comando técnico - Mozart foi contratado e vai estrear pelo Goiás contra o Ceará, agora comandado por Daniel Paulista.