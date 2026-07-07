Com o técnico Guto Ferreira suspenso após ser expulso contra o Novorizontino, o auxiliar Juca Antonello foi quem comandou o Vila Nova à beira do campo na vitória por 2 a 1 sobre o São Bernardo, no OBA, com gol de Janderson nos acréscimos garantindo o triunfo. O resultado mantém o Tigre na liderança da Série B - o clube tinha deixado o posto ao longo da rodada, mas garantiu a retomada com a vitória.\nPara o treinador da noite desta segunda-feira (6), a equipe conseguiu competir e conquistar um resultado expressivo. Se, na última partida, a derrota veio nos minutos finais, desta vez foi o oposto.\n“Mesmo contra um grande adversário, que também está brigando na parte de cima da tabela, conseguimos fazer um jogo competitivo, em que as duas equipes tiveram oportunidades. Felizmente, hoje conseguimos marcar o gol no fim e comemorar mais três pontos, que nos colocam novamente na primeira posição”, avaliou Juca.