O Vila Nova enfrentou o Primavera-MT com atletas das categorias de base e reservas do time profissional, pela 3ª rodada da Copa Centro-Oeste, e ficou no empate por 2 a 2 fora de casa, sofrendo um gol no último lance. O auxiliar Ariel Mamede, que comandou a equipe na partida, criticou a arbitragem e lamentou aspectos do estádio, mas enalteceu os jovens do elenco.“É um ponto que valorizamos, nos mantém na briga pelo G2 da Copa Centro-Oeste. Quero valorizar os meninos, jogaram muito, tiveram personalidade. A arbitragem horrorosa deu dois pênaltis para eles, acréscimos desproporcionais, já tinha acabado o jogo na hora do (segundo) pênalti”, analisou Ariel Mamede.Na noite desta quarta-feira (8), no Estádio Cerradão, o Vila Nova ficou duas vezes à frente do placar. Aos 14 minutos do 1º tempo, Enzo abriu o placar em cobrança de falta. Dois minutos depois, Yuri Mamute empatou em falha na saída do goleiro Gabriel Átila. Aos 26, Ruan Ribeiro recebeu e recolocou o Tigre em vantagem.No final do 1º tempo, Gio derrubou Dimitry dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Wallace partiu para a cobrança e chutou para fora. No 2º tempo, o Vila Nova recuou as linhas e sustentou a vantagem até o último minuto, quando a bola bateu no braço de Alex e o árbitro marcou outra penalidade. Aos 53 minutos, Caíque não desperdiçou.“O nosso time (foi) com postura de tentar jogar, botar a bola no chão, pressionar, marcar alto. Os meninos cumpriram muito bem, então tenho muito orgulho dos nossos garotos, representaram bem o Vila Nova. Jogadores de 16, 17, 18 anos. Valorizar também os meninos que vieram do profissional, lutaram, brigaram, marcaram, correram, jogaram, fizeram gols”, acrescentou Ariel Mamede.Com esse resultado, o Vila Nova perdeu a oportunidade de dormir na liderança do Grupo A da Copa Centro-Oeste. Com quatro pontos, o Tigre se manteve na vice-liderança, mas pode ver o líder Rio Branco-ES, que tem seis pontos, disparar ainda mais na 1ª colocação, ou ser ultrapassado pelo Operário-MS, que tem três pontos. Esses dois times se enfrentam nesta quinta (9), às 20h30, no Estádio Moreninhas.“Valorizar a postura, muito orgulho para nós eles representarem a camisa do Vila com essa vontade e determinação. Estamos na briga na sequência da Copa Centro-Oeste, temos dois jogos para buscar a classificação, esse ponto vai ser importante na reta final. A arbitragem, infelizmente, nível do campo, iluminação muito ruim. Mas foi uma experiência excepcional para os garotos, que tem o seu valor. É importante para o Vila dar essa rodagem aos garotos. Vamos seguir em frente”, concluiu Ariel Mamede.O próximo compromisso do Vila Nova pelo Regional está marcado para a próxima quarta-feira (15), às 21h30, contra o Capital-DF, no OBA. Antes disso, a equipe principal do técnico Guto Ferreira visita a Ponte Preta neste sábado (11), às 18 horas, no Moisés Lucarelli, pela 4ª rodada da Série B.