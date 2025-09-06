O Goiás começa neste domingo (7) uma sequência de duas partidas como visitante e busca pontos fora de casa para seguir em situação confortável na corrida pelo acesso à Série A. O primeiro desafio será diante do Avaí, no estádio da Ressacada, a partir das 20h30, pela 25ª rodada da Série B.\nO objetivo traçado para os jogos é conquistar pelo menos quatro pontos. O Goiás acredita que isso ajudará na retomada da confiança e manterá a situação confortável na corrida pelo acesso à elite.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações e arbitragem)\nA sequência de jogos será contra Avaí e Coritiba. O duelo contra os paranaenses será na sexta-feira (13) e será um confronto direto pela liderança da Série B. Pela proximidade das datas das partidas, o clube goiano preparou a logística para permanecer no Sul do País ao longo da próxima semana.