Goiás e Avaí se enfrentam neste domingo (24) pela 10ª rodada da Série B. O time esmeraldino busca a terceira vitória seguida para ampliar a boa fase e manter ascensão na tabela da competição nacional. O duelo será disputado a partir das 19 horas, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações e arbitragem)\nA partida deste final de semana reúne dois clubes que estão em momentos conturbados financeiramente. O Avaí está há mais tempo em situação delicada.\nDesde o ano passado, o clube catarinense convive com dificuldades para manter salários em dia. No início da atual temporada, a direção catarinense conseguiu quitar parte dos pagamentos de 2025. No último mês, o Avaí voltou a atrasar vencimentos dos jogadores.\nO Goiás também atrasou o pagamento de salários do elenco e de parte dos funcionários referente ao mês de abril, que seriam pagos no 5º dia útil (salários) e dia 10 (direitos de imagens dos jogadores).