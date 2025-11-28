Nesta quinta-feira (27), o Atlético-GO anunciou oficialmente as suas duas primeiras contratações. Uma delas já havia sido acertada há alguns dias - a do lateral direito Matheus Ribeiro, de 32 anos, que defendeu o time rubro-negro em 2016, no ano em que veio o título da Série B. O outro reforço é do volante Igor Henrique, que estava no Vila Nova e chega como atleta de confiança do técnico Rafael Lacerda. Ele assinou contrato com o Dragão em definitivo até o final de 2026.Igor Henrique, de 33 anos, fará algo parecido com Matheus Ribeiro. Isso porque, depois de quase uma década, o jogador voltará a vestir a camisa do Dragão. A sua primeira passagem foi em 2017, quando disputou 30 partidas e fez um gol e duas assistências. De lá para cá, atuou por Fortaleza, Ponte Preta, Guarani, Mirassol, Inter de Limeira, Ituano, Tombense e Água Santa.Nas últimas três temporadas, Igor Henrique defendeu o Vila Nova, um dos principais rivais do Atlético-GO. Jogou a segunda metade de 2023 no Tigre, começou o ano de 2024 no Água Santa, na disputa do Paulistão, e depois ficou no time colorado até 2025. Com as cores alvirrubras, o atleta fez 92 jogos, com 16 gols e cinco assistências.A chave para a contratação de Igor Henrique pelo Atlético-GO tem nome e sobrenome: Rafael Lacerda. No primeiro semestre de 2025, o volante foi um dos principais nomes comandados pelo técnico, sobretudo na conquista do Campeonato Goiano.No Estadual, Igor Henrique foi artilheiro isolado do Vila Nova, com quatro gols, mesmo não sendo atacante. Na final contra o Anápolis, no Estádio Serra Dourada, foi dele o segundo gol, que empatou o agregado e levaria a partida para os pênaltis se não fosse pelo gol contra de Renan Cocão nos acréscimos do 2º tempo, que deu o título para o Tigre.Até por ter se destacado tanto no Campeonato Goiano (chegou a ser eleito na seleção do campeonato), Igor Henrique se tornou jogador de confiança de Rafael Lacerda. Sob seu comando, o jogador atuou como segundo volante e meia de criação. Além disso, o treinador sabe que o atleta também é capaz de desempenhar a função de primeiro volante e até atacante pelos lados, se necessário, conforme fez em temporadas anteriores.Coincidentemente, a produtividade de Igor Henrique começou a cair após a saída de Rafael Lacerda. Ao longo da Série B, quando não ficou fora por lesões e suspensões, o jogador seguiu como titular até a 36ª rodada, com os técnicos Luizinho Lopes, Paulo Turra e Umberto Louzer. Na penúltima rodada, ele precisou cumprir suspensão automática e o Vila Nova optou por não renovar o contrato com ele, que deixou o clube antes mesmo do fim da temporada.Para se ter uma ideia, Igor Henrique entrou em campo 19 vezes após a saída de Rafael Lacerda - inclusive, ele não participou da última partida do técnico no comando colorado pois tinha sido expulso no duelo anterior. O único jogo em que ele teve participações em gols depois disso foi contra o Operário-PR, pela 35ª rodada, quando marcou os dois gols do empate em 2 a 2.Novamente sob o comando de Rafael Lacerda, agora no Atlético-GO, Igor Henrique espera iniciar a temporada da maneira positiva que o tornou tão importante para o rival Vila Nova no começo de 2025.