O Bahia mostrou autoridade diante de um desnorteado Santos sob olhares de Carlo Ancelotti, superou os paulistas com tranquilidade por 2 a 0 na Fonte Nova e ampliou a invencibilidade na temporada para oito jogos. Luciano Juba e Lucho Rodríguez, em duas assistências do veterano Everton Ribeiro, balançaram as redes no duelo do Brasileirão.\nCom o resultado, a equipe de Rogério Ceni se manteve na caça aos líderes e chegou aos 36 pontos, isolada na 4ª posição - Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo estão no top 3.\nO Santos, por outro lado, afundou na tabela e se manteve com 21 pontos. O time paulista foi treinado por Matheus Bachi e, ue a partir de agora será comandado por Juan Pablo Vojvoda,\nOs times voltam ao gramado pelo Brasileirão no próximo domingo. O Bahia vai ao interior paulista enfrentar o Mirassol - dias depois de atuar pela Copa do Brasil. Enquanto isso, o Santos recebe o Fluminense.