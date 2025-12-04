O goleiro Caíque França até tentou, mas não foi capaz de evitar a vitória do Bahia sob o Sport, por 2 a 0, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.\nNa Arena Fonte Nova, o time da casa amassou e viu o arqueiro rival não deixar o triunfo ser uma goleada -ele só não foi capaz de evitar os golaços de Rodrigo Nestor e Luciano Juba que definiram o placar.\nO Bahia dominou durante todo o jogo, e Caíque França fez pelo menos nove grandes defesas, além de pegar um pênalti de Willian José. Os gols inevitáveis de Nestor e Juba foram chutaços no ângulo.\nCom a vitória, o Bahia se mantém vivo na briga por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Já garantida na pré, a equipe de Rogério Ceni chega a 60 pontos, na 6ª posição, contra 61 do Fluminense, que ocupa o G5. O Bahia também torce contra o Botafogo, que ainda joga na rodada. Já o Sport, lanterna antecipado, segue com 17 pontos.