O Bahia exerceu o direito de compra pelo goleiro Ronaldo, que pertencia ao Atlético-GO. A diretoria rubro-negra havia estabelecido uma quantia de R$ 5 milhões por 80% dos direitos econômicos do jogador, mas o valor chegou a R$ 6,37 milhões por ser calculado em euros e a cotação ter mudado depois que o atleta foi emprestado ao tricolor baiano.\nAtlético-GO trabalha por permanência de Ronald e aguarda decisão do Grêmio\nDesde que a temporada chegou ao fim, o Bahia já havia manifestado interesse em adquirir Ronaldo em definitivo. No dia 9 de dezembro, o POPULAR noticiou que o Atlético-GO havia acertado a venda do jogador por cerca de R$ 5 milhões, valor que estava estipulado no contrato entre as partes.\nNo entanto, Ronaldo foi adquirido pelo Bahia por 1 milhão de euros. Em fevereiro de 2025, esse valor equivalia a R$ 5.938.242,00. Em dezembro, a quantia chega quase a R$ 6 milhões e meio, e o Atlético-GO utilizará esse valor como “fluxo de caixa” para 2026.