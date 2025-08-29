O Bahia venceu o Fluminense por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, e largou na frente nas quartas de final da Copa do Brasil.\nLuciano Juba fez o gol do jogo já nos minutos finais. O lateral recebeu assistência de Jean Lucas, convocado para a seleção brasileira, contou com um desvio de Guga e venceu Fábio.\nO Fluminense teve um gol anulado e um pênalti cancelado durante a partida. A equipe carioca criou as principais chances até levar o gol.\nO jogo de volta será realizado somente no dia 10 de setembro. A bola rola às 19h (de Brasília), no Maracanã. O Bahia pode até empatar para avançar. Vitória do Fluminense por um gol de diferença levará a decisão para os pênaltis. Triunfo carioca por dois gols ou mais dará a vaga ao Tricolor das Laranjeiras.\nOs dois times ainda têm um compromisso antes da Data Fifa. No domingo, o Fluminense visita o Santos, às 16h. Mais tarde, às 18h30, o Bahia encara o Mirassol, também como visitante. Os dois jogos valem pela 22ª rodada do Brasileiro.