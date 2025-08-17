Em jogo marcado pela demora do VAR, o Bahia contou com um gol relâmpago para vencer o Corinthians por 2 a 1, na Neo Química Arena, neste sábado (16), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.\nMichel Araújo abriu o placar no primeiro minuto e Willian José, de pênalti, também marcou para o Bahia na primeira etapa, enquanto Gui Negão balançou as redes para o Corinthians. Os donos da casa ainda tiveram um gol de Garro anulado. Devido às revisões dos lances de gol dos anfitriões, o árbitro acrescentou 12 minutos de acréscimos.\nNa segunda etapa, o Corinthians foi melhor e até teve momentos de pressão, mas não conseguiu mudar o marcador. Vitinho, anunciado na última semana, entrou aos 21 minutos do segundo tempo e melhorou o ataque corintiano.\nAgora com 33 pontos em 18 jogos, o Bahia garante mais uma rodada dentro do G-4, em quarto. A equipe tem quatro pontos de vantagem para o Botafogo, que é o quinto.