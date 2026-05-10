O Barcelona viveu no domingo (10) uma das mais memoráveis jornadas de sua rivalidade centenária com o Real Madrid. A equipe catalã alcançou seu 29º título do Campeonato Espanhol, o primeiro deles obtido com vitória sobre o arquirrival: 2 a 0, gols de Rashford e Ferrán Torres.\nFoi um triunfo saborosíssimo para os torcedores da formação azul-grená, que viram um domínio rapidamente estabelecido no estádio Camp Nou, em Barcelona. Os gritos de "olé" explodiram ainda no primeiro tempo, em uma festa que foi crescendo até o apito final.\nEra um ingrediente nada desprezível da diversão observar o inimigo afundado na crise, em uma temporada -especialmente uma semana- de caos. Foi o segundo ano consecutivo sem título para um clube acostumado a enfileirar taças.\nO Real Madrid começou a época 2025/26 com Xabi Alonso como técnico, em substituição ao vitoriosíssimo Carlo Ancelotti. Ele não conseguiu permanecer no cargo muito além da virada do ano e deu lugar a Álvaro Arbeloa, que era o treinador da equipe B.