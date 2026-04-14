A primeira reação de Diego Simeone foi pedir calma. Com 24 minutos do segundo jogo contra o Barcelona, pelas quartas de final da Champions, o time catalão havia igualado a vantagem construída pelo Atlético de Madrid no confronto de ida, no Camp Nou.\nLamine Yamal marcou logo aos quatro minutos, e Ferran Torres ampliou aos 24. No agregado, o marcador apontava empate por 2 a 2. Foi nesse momento que o treinador argentino tentou tranquilizar seu time.\nEnquanto a ampla maioria dos torcedores no estádio Riyadh Air Metropolitano já estava apreensiva com a possibilidade de uma virada histórica, Ademola Lookman conseguiu absorver a orientação de Simeone e recolocou os donos da casa em vantagem.\nApesar da derrota em casa por 2 a 1, o Atlético de Madrid avançou nesta terça-feira (14) à semifinal e vai continuar em busca do inédito título da Champions. O agregado terminou 3 a 2.