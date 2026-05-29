Depois de 18 clássicos seguidos com Tadeu na meta titular do Goiás em jogos contra o Atlético-GO, o time esmeraldino terá um goleiro diferente na equipe inicial em um confronto contra o Dragão. Thiago Rodrigues foi o escolhido pelo técnico Daniel Paulista para substituir o ídolo do clube goiano, que se recupera de uma fratura na tíbia.Tadeu foi contratado pelo Goiás em 2019, logo após os Estaduais. Naquele ano, os rivais não se enfrentaram depois da final do Campeonato Goiano, que teve título do Dragão. O goleiro disputou o primeiro clássico contra o Atlético-GO apenas na temporada de 2020. Desde então, as equipes se enfrentaram em 22 ocasiões. Em 21 delas, Tadeu foi o goleiro titular do time esmeraldino.A única ausência de Tadeu em clássicos contra o Atlético-GO, anterior à deste sábado (30), foi na fase de classificação do Goiano de 2020. O jogo foi em 2021, no dia 13 de janeiro, depois da retomada do Estadual em meio à pandemia da Covid-19.No mesmo período de jogos do Goianão, o Goiás lutava contra o rebaixamento na Série A. Tadeu era o titular no Brasileirão. Por opção da dupla Glauber Ramos e Augusto César, que comandava o Goiás na época, ficou fora do clássico contra o Dragão no Estadual - o Atlético-GO venceu por 1 a 0 na Serrinha.Depois desse duelo, Tadeu foi titular em 18 clássicos seguidos diante do Atlético-GO. O Dragão é o clube que o goleiro mais enfrentou com a camisa esmeraldina, 21 vezes. No próximo sábado (30), Thiago Rodrigues, o Batman esmeraldino, será o titular.O novo titular do gol do Goiás tem apelido de Batman por causa da máscara de proteção que utiliza desde 2021, quando jogava pelo CSA. Ele adotou a proteção facial nos treinos e jogos depois de sofrer uma séria lesão no rosto, com duas fraturas: uma na região zigomática (maçã do rosto) e outra no assoalho da órbita. O apelido surgiu no Vasco, em 2022, e Thiago Rodrigues adotou. Nas redes sociais, ele utiliza o emoji de morcego em algumas publicações e na sua bio.Será o primeiro clássico que Thiago Rodrigues disputará pelo Goiás. O goleiro tem apenas quatro jogos pelo clube esmeraldino: ainda não perdeu e não sofreu gol. A estreia foi na vitória por 2 a 0 sobre o União-MT pela Copa Verde de 2025. Na Série B do ano passado, ele registrou seu jogo com mais defesas (foram seis) no empate sem gols com o Coritiba. Neste ano, após a fratura sofrida por Tadeu diante do Cruzeiro pela Copa do Brasil, Thiago Rodrigues foi titular nas vitórias sobre Botafogo-SP (1 a 0) e Avaí (2 a 0) pela Segundona.“Início muito positivo. A vantagem de ter goleiro experiente no elenco é nesse momento que precisa. Ele já viveu momentos na carreira que não o deixam nervoso e mostra segurança. Ele se preparou. A contusão do Tadeu foi uma infelicidade, gera tristeza no elenco, mas o goleiro tem que estar pronto para jogar”, comentou o ex-goleiro do Goiás Kleber Guerra.“O Thiago (Rodrigues) é um goleiro líder dentro do elenco. Ele gosta de se arriscar, mas é muito efetivo. Está bem treinado. No momento que ele entrou, a equipe se estabilizou um pouco mais, também com as mudanças que foram feitas na defesa. O momento favoreceu, o primeiro jogo (contra Botafogo-SP) deu moral e contra o Avaí foi importante com defesas. É um goleiro com potencial, o Goiás está bem servido”, acrescentou o ex-goleiro do Goiás.Thiago Rodrigues vai seguir como titular no Goiás pelos próximos meses. O clube esmeraldino não confirma oficialmente, mas existe a expectativa de que Tadeu volte a atuar em cerca de dois meses (julho). O goleiro iniciou trabalhos de fisioterapia no clube e também tem feito acompanhamento em casa.