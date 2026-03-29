Depois de um primeiro tempo equilibrado, a Bélgica mostrou sua superioridade, neste sábado (28), e dominou os Estados Unidos e goleou por 5 a 2, em amistoso disputado no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.\nMcKennie abriu o placar para os EUA, mas Debast empatou e Onana, De Ketelaere e Lukebakio (duas vezes) viraram na etapa final -Agyemang diminuiu nos últimos minutos. Após um começo forte ofensivamente, os EUA apresentaram fragilidades na defesa que os belgas aproveitaram.\nEmbora não tenha anotado nenhum dos gols, Doku foi um dos destaques da Bélgica, dando muito trabalho pelo lado esquerdo. Já De Bruyne, que está voltando de lesão, teve um jogo sem muito brilho.\nAnfitriões, os EUA estão no Grupo D da Copa do Mundo. Na fase de grupos, eles enfrentarão Paraguai, Austrália e a seleção que se classificar na chave C da repescagem europeia (Turquia ou Kosovo). Já a Bélgica está no Grupo G, ao lado de Egito, Irã e Nova Zelândia.