Nesta quarta-feira, o Atlético-MG viveu uma noite gloriosa na Arena MRV. O Galo se classificou à semifinal da Copa Sul-Americana, ao vencer o Bolívar (BOL), por 1 a 0.\nBernard foi o herói da noite ao marcar o gol da vitória nos acréscimos do segundo tempo. Ele começou a partida no banco e entrou na primeira etapa após lesão de Alexsander.\nApós o empate por 2 a 2 em La Paz, o Galo se garante na semifinal com a vitória. O time mineiro aguarda o vencedor do duelo entre Once Caldas (COL) e Independiente de Valle (EQU). Na ida, a equipe chilena venceu por 2 a 0. Eles se enfrentam ainda nesta quarta-feira.\nO Galo volta a campo no próximo sábado, contra o Mirassol. O confronto é válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Atlético ocupa a 16ª posição, com 25 pontos.\nAmbas as equipes tiveram um primeiro tempo com pouca criatividade. O Bolívar mantinha uma posse de bola sem objetivo e se limitou a um chute de fora da área sem perigo para Everson.