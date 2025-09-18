Precisando defender o título conquistado no ano passado, a brasileira Beatriz Haddad Maia foi eliminada nesta quinta-feira (18) ainda na fase oitavas de final do WTA 500 de Seul, na Coreia do Sul, e deve sofrer uma queda expressiva no ranking.\nEm uma temporada sem grandes apresentações, a paulistana de 29 anos, atual 25ª do mundo, perdeu de virada para a alemã Ella Seidel, 105ª do mundo, com parciais de 6/7 (4), 7/6 (3) e 7/5, em 3h28 de jogo.\nLeioa também\n+Faz o L de Lelê! Artilheiro do Atlético-GO lembra tempos da várzea e saboreia gols no Dragão\nNo último set, Bia Haddad chegou a abrir 5 a 2 de vantagem e teve um match-point, mas não conseguiu fechar a partida. Na sequência, pediu atendimento médico, teve uma queda brusca de rendimento e acabou levando a virada.\nNo tênis, os pontos conquistados contam para o ranking das jogadoras até o torneio do ano seguinte. Como a atual campeã em Seul, a brasileira tinha 500 pontos para defender.