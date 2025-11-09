O Bom Jesus é o segundo clube a conquistar o acesso à Divisão de Acesso do Campeonato Goiano. A equipe do Sul goiano conquistou importante vitória em casa na penúltima rodada da 3ª Divisão, assumiu a liderança (26 pontos) e manteve a invencibilidade da competição (oito vitórias e dois empates). O Bom Jesus venceu o Mineiros por 1 a 0 - gol de Carlos Eduardo - em jogo disputado no Estádio Gilmar Alves, casa do novo líder da Terceirona.O Bom Jesus soma 26 pontos e poderá conquistar o segundo título da história do clube no feriado do próximo sábado (15), jogando fora de casa. A equipe vai jogar em Inhumas, no Estádio Zico Brandão, diante da Aseev.A vitória simples na última rodada dá ao Bom Jesus o segundo troféu no futebol profissional - foi campeão da 2ª Divisão em 1995, pouco tempo depois da fundação. O Mineiros perdeu o jogo e a liderança, mas havia garantido também o acesso à Segundona. Agora, o Mecão soma 24 pontos e, para ser campeão, terá de vencer o América (Morrinhos) na rodada final e torcer para o Bom Jesus perder em Inhumas para conquistar o segundo título dele na Segundona - foi campeão em 2003.A terceira e última vaga está próxima do Crixás, caçula da Terceirona. O novo clube profissional do futebol goiano empatou de 0 a 0 com o América, em Morrinhos, no sábado (8). O Crixás soma 22 pontos, à frente do América (21 pontos) e da ABD (20 pontos).Para garantir o acesso, o Crixás necessita em casa do triunfo sobre o Santa Helena, sem qualquer chance na competição. (JJS)