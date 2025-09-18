O Botafogo usou seus gringos para abrir 3 a 0 contra o Mirassol ainda no 1º tempo, mas o clube paulista arrancou, em questão de 15 minutos, um empate heroico por 3 a 3 no Nilton Santos, em jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão.\nO resultado fez os cariocas chegarem aos 36 pontos e alcançarem a 5ª posição -o Bahia tem o mesmo número de pontos, mas perde para o atual campeão brasileiro no critério de desempate.\nOs paulistas, por outro lado, conseguiram permanecer no G4. O time de Rafael Guanaes, agora com 39 pontos, só está atrás do trio Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras na classificação.\nOs times voltam a campo no fim de semana. O Botafogo volta a atuar no Nilton Santos, desta vez contra o Atlético-MG, no sábado, enquanto o Mirassol recebe o Juventude no dia seguinte.\nGRINGOS BRILHAM, MAS MIRASSOL APAGA FOGO