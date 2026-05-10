Com direito a gol no fim, o Botafogo arrancou um empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, neste domingo (10), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.\nCassierra anotou o gol dos mandantes no primeiro tempo, e Arthur Cabral empatou no fim do segundo. O colombiano do Atlético chegou a 5 gols na temporada e igualou a marca de Hulk, que rescindiu com o time mineiro.\nHulk foi homenageado. Anunciado pelo Fluminense, o atacante esteve presente na Arena MRV para uma despedida: ele ganhou um patch na camisa do ex-clube e uma festa da torcida com direito a bandeirão 3D.\nOs jogadores do Atlético estamparam o nome do ídolo. Todos os atletas entraram em campo com o nome do ex-camisa 7 nas costas da camisa.\nCom o empate, Atlético e Botafogo chegam aos 18 pontos. Os mineiros estão em 11º, e os cariocas em 12º.\nO próximo compromisso das equipes é pela Copa do Brasil em jogo eliminatório. O Atlético enfrenta o Ceará, na quarta, enquanto o Botafogo joga contra a Chapecoense na quinta.