O Botafogo fez nova proposta ao Atlético-GO para contratar o zagueiro Alix Vinícius. A nova oferta é de RS 12 milhões, mas com uma parte do valor parcelado.\nHouve um avanço nas tratativas, mas o Dragão ainda faz jogo duro e quer o pagamento à vista pelo atleta.\nAntes, no início de agosto, o Botafogo teria apresentado a oferta de R$ 10 milhões pelos direitos econômicos do jogador - o Atlético-GO adquiriu 50% dos direitos por R$ 3,5 milhões no final de 2023 e firmou contrato de três anos (até o final de 2026), enquanto o Fortaleza tem 25% de participação (em caso de outra negociação) e o restante pertence a investidores.\nAlix Vinicius tem 97 jogos pelo Dragão, nove gols marcados, o título do Estadual de 2024, o acesso à elite nacional (2023) e 35 atuações na temporada atual, com dois gols marcados (sobre Athletico-PR e Goiás).