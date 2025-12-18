Botafogo e Bahia já conhecem seus adversários na pré-Libertadores. Os cariocas enfrentam um representante ainda não definido da Bolívia, enquanto os baianos encaram o O'Higgins, do Chile.\nSe o Bahia passar para a terceira fase, enfrenta o vencedor do jogo C2: E1 (Representante da Bolívia x Deportivo Táchira (VEN)) x Deportes Tolima (COL).\nSe o Botafogo avançar à terceira fase, encara o vencedor do jogo C4: Representante do Equador x Argentinos Juniors (ARG).\nFIM pede adequações, e autódromo de Goiânia só será homologado em 2026\nForam três fases preliminares sorteadas. Os brasileiros, no entanto, entraram na disputa a partir da segunda fase.\nComo estavam entre os melhores no ranking da Conmebol, Botafogo (19ª) e Bahia (63º) ficaram no pote 1 só poderiam enfrentar adversários do pote dois. No segundo pote estavam as equipes piores ranqueadas e aquelas que vão disputar a primeira fase.