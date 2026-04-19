Com o objetivo de vencer pela primeira vez fora de casa na Série B, o Atlético-GO enfrenta o Botafogo-SP, na tarde de domingo (19), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). O jogo começa às 16 horas. A partida ocorre após o Dragão se reabilitar em casa, ao ganhar do Londrina-PR (2 a 1).O resultado do Atlético-GO na rodada passada aliviou a pressão interna que havia pela necessidade de vitória e trouxe confiança para buscar o resultado positivo sobre o Botafogo-SP, que está pressionado. Vencedor nas duas rodadas iniciais, o time de Ribeirão Preto amarga duas derrotas seguidas com gols sofridos nos acréscimos, para São Bernardo-SP (2 a 1) e Criciúma-SC (1 a 0).O Botafogo-SP soma 6 pontos e planejou, antes do começo da Série B, lutar pelo acesso. A Pantera apostou no experiente técnico Cláudio Tencati, com acessos em nível nacional por Criciúma-SC e Londrina-PR e passagens pelo Dragão (2018 e ano passado, quando deixou o clube goiano por uma proposta superior do Juventude-RS, à época na Série A).Tencati tem alguns nomes experientes no elenco. Três deles passaram pelo Dragão: Wallace (zagueiro), Kelvin (atacante) e Matheus Sales (volante). Além deles, há aqueles que atuaram no futebol goiano, como Rafael Gava, Morelli e Zé Hugo (ex-Goiás) e Patrick Brey (Vila Nova).Em Ribeirão Preto (SP), onde o Dragão costuma encontrar dificuldades para superar a Pantera, o Atlético-GO se preparou para fazer uma partida equilibrada, sólida e de marcação alta. Esta é a filosofia do técnico Eduardo Souza, que está modificando aos poucos o time atleticano, promovendo novos jogadores, como o atacante Geovany Soares, o zagueiro paraguaio Junior Barreto e o meia Assis. Junior Barreto ganhou a chance após lesão no joelho do titular da posição, Adriano Martins, que se recuperou e está à disposição da comissão técnica.Junior Barreto tem se adaptado bem ao futebol brasileiro e à vida no Dragão. “Falando do (Junior) Barreto, é um jogador muito experiente, jogou no Olimpia (Paraguai) por três temporadas, disputou a LIbertadores. Estive conversando com ele sobre alguns jogos contra (clubes) brasileiros na Libertadores. Experiente, é um zagueiro simples, mas muito eficiente”, detalhou Eduardo Souza, ex-zagueiro antes de se tornar um auxiliar técnico e, depois, treinador. Barreto tem 28 anos e seis jogos pelo clube.Uma das preocupações do Atlético-GO será melhorar os aproveitamentos ofensivo e defensivo nos jogos. O Atlético-GO tem sofrido gols e viradas nos minutos finais (nas derrotas para Náutico e Vila Nova, por 2 a 1), perdeu boas chances de marcar gols e, quando fez vantagem maior (2 a 0 diante do Londrina), tomou outro gol nos acréscimos e acabou sofrendo para assegurar a primeira vitória.