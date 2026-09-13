O Goiás encara o Botafogo-SP nesta segunda-feira (14) em busca de vitória, para encerrar sequência de derrotas, e reação na Série B. A partida será disputada no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), a partir das 19h30, pela 28ª rodada da competição nacional.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações e arbitragem)\nO clube esmeraldino faz campanha de zona de rebaixamento no 2º turno da Série B e chega para o duelo desta segunda-feira com duas derrotas seguidas, a mais recente para o rival Vila Nova que aumentou a pressão na equipe na busca pelo acesso à Série A.\nO sinal de alerta está ligado no clube esmeraldino. Em nove participações nos pontos corridos da Série B, a atual campanha do Goiás, após oito jogos no returno, é a segunda pior do Goiás. O aproveitamento de 29,2%, de duas vitórias, um empate e cinco derrotas só é melhor do que a temporada de 2011. Na ocasião, foram dois empates e seis derrotas com aproveitamento de 8,3%.