O Vila Nova encara o Botafogo-SP, nesta segunda-feira (25), com objetivo de voltar para a faixa do acesso (G4) à Série A. O time colorado enfrenta a equipe paulista no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto-SP, a partir das 19 horas, pela 23ª rodada da Série B.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações e arbitragem)\nO Vila Nova tem a chance de voltar ao G4 da Série B depois de 13 rodadas fora do grupo dos quatro primeiros colocados - a última vez foi na 9ª rodada, quando ocupou a 4ª colocação.\nOs concorrentes diretos que o Vila Nova pode passar na 23ª rodada já jogaram e tropeçaram. O Novorizontino perdeu para o Criciúma, por 2 a 0, e o Remo, empatou sem gols com o Coritiba, fora de casa.\nDesta forma, basta ao Vila Nova vencer o desesperado Botafogo-SP, como visitante, para voltar ao G4. O time goiano, se vencer, vai aos 36 pontos com 11 vitórias. É a mesma pontuação do Criciúma, atual 4º lugar, mas que tem dez triunfos.