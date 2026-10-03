Na conclusão da 31ª rodada da Série B, o Vila Nova entra em campo na noite deste sábado (3), a partir das 18h30, para enfrentar o Botafogo-SP no Estádio Santa Cruz. Para defender a liderança e chegar cada vez mais perto do acesso, o Tigre tenta voltar a vencer fora de Goiânia, algo que não acontece há mais de quatro meses.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações prováveis e equipe de arbitragem)\nCom 54 pontos, o Vila Nova só depende de si para conquistar os objetivos desejados na Segundona, passando pelo acesso até chegar ao título. A equipe colorada vem de quatro jogos de invencibilidade, com três vitórias entre eles, e precisa quebrar um jejum incômodo que não sai da cabeça do torcedor.\nDesde o dia 31 de maio, quando ganhou do Londrina no Estádio VGD, por 1 a 0, o Vila Nova não vence uma partida fora de Goiânia. De lá para cá, foram oito jogos, com dois empates e seis derrotas, incluindo uma goleada sofrida de 5 a 0 perante o Athletic, na Arena Sicredi.