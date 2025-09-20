O Botafogo venceu o Atlético-MG por 1 a 0 neste sábado (20), no Estádio Nilton Santos, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Santi Rodríguez marcou de cabeça após assistência de Montoro. Foi o primeiro gol do uruguaio pelo Botafogo.\nCom o resultado, o Glorioso chegou aos 39 pontos na 4ª posição da tabela. É a mesma pontuação do Mirassol (5º), que ainda joga na rodada. Já o Atlético-MG permanece com 25 pontos na 13ª colocação.\nO próximo compromisso do Botafogo é na quarta (24), contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo acontece em Porto Alegre (RS).\nTambém na quarta-feira, o Atlético-MG tem uma decisão. A equipe mineira recebe o Bolívar pelo jogo de volta das quartas da Sul-Americana. Na ida, houve empate por 2 a 2, em La Paz.\nO JOGO\nGalo cria chances e pressiona Botafogo. Quem começou levando perigo foi a equipe carioca, mas Hulk e Reinier entraram no jogo para criar as melhores oportunidades. Linck, duas vezes, e a trave, impediram que o gol saísse.