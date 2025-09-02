O zagueiro Anthony esteve perto de deixar o Goiás. Na última semana, o Botafogo-RJ fez uma investida pelo atleta de 20 anos, que integra o elenco esmeraldino na disputa da Série B. As conversas não avançaram, e desta forma o jogador segue à disposição do técnico Vagner Mancini.\n“Houve uma consulta do Botafogo a respeito do Anthony. Por mais que o Anthony não tenha a minutagem que todos esperam, ele está inserido no processo com a gente”, comentou o diretor de futebol Lucas Andrino.\nA negociação foi iniciada por meio de um intermediário. A proposta do clube carioca foi de fazer um empréstimo com opção de compra. O Goiás receberia, pelo empréstimo, entre R$ 500 mil a R$ 600 mil, mas de maneira parcelada em duas vezes.\nO clube goiano recusou a pedida e fez uma contraproposta pelo valor à vista do empréstimo ou venda em definitivo por R$ 10 milhões. Não houve sequência na negociação.