Com um roteiro insano, o Botafogo venceu o Fortaleza por 4 a 2, de virada, no Nilton Santos, na última rodada do Brasileirão. O resultado condenou o Fortaleza ao rebaixamento à Série B.\nJá o Botafogo fica torcendo por um título de Fluminense ou Cruzeiro na Copa do Brasil para conseguir uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2026.\nOs gols do Botafogo no jogo foram de Montoro, Arthur Cabral, Marçal e Mateo Ponte. O Fortaleza marcou com Breno Lopes e Bareiro.\nO time carioca terminou o Brasileirão com 63 pontos, em sexto.\nJá o Fortaleza encerra a campanha com 43 pontos, em 18º -e vai para a segunda divisão "abraçado" ao rival Ceará.\nA derrota no Rio interrompeu uma arrancada final do Fortaleza neste Brasileirão. O time estava invicto há nove jogos e tinha engatado quatro vitórias em sequência. Mas a má campanha no primeiro turno custou caro.