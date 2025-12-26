O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, disse que vai ficar mais um ano no Brasil e depois quer voltar a trabalhar na Europa.\nA declaração foi em entrevista ao Canal 11, de Portugal, em um trecho divulgado nas redes do veículo.\n"Acho que com mais um ano no Brasil e depois pensar em regressar a Portugal ou à Europa, em um projeto que me agrada", disse Boto, em um papo que ainda irá ao ar na íntegra.\nIsso significa que ele não trata como dúvida cumprir o segundo ano de contrato que tem com o Flamengo.\nQuando chegou, em dezembro de 2024, após a vitória de Bap na eleição presidencial, Boto assinou por dois anos.\nComo o dirigente já vislumbra a saída ao término de 2026, o Flamengo tem pelo menos um ano para se programar e mapear o que será do comando do futebol.\nA vinda de Boto foi uma decisão estratégica de Bap, casando com o discurso de profissionalização do futebol.