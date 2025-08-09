O pugilista japonês Shigetoshi Kotari morreu nesta sexta-feira (8), aos 28 anos, por complicações decorrentes dos ferimentos que sofreu durante a disputa do título superpena da Federação de Boxe Oriental e do Pacífico (OPBF, na sigla em inglês), no último dia 2.\nA luta realizada em Tóquio teve 12 rounds, e Kotari chegou a desmaiar após o confronto. Ele era o desafiante contra o compatriota Yamato Hara, em duelo que terminou empatado por decisão dividida.\n🔔 Siga o canal do O POPULAR no WhatsApp\nExames apontaram um hematoma subdural agudo, quando há o acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio, geralmente por traumatismo craniano.\nO pugilista foi submetido a cirurgia para aliviar a pressão no cérebro e permaneceu em coma nos últimos dias, mas não resistiu.\nKotari tinha um cartel de oito vitórias, sendo cinco nocautes, dois empates e duas derrotas.