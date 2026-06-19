O ex-jogador Brasão, de 44 anos, foi assassinado na madrugada desta sexta-feira (19) num bar, em Tubarão (SC). Ele foi uma das vítimas de um duplo homicídio, pois o jovem João Roberto Pereira de Oliveira, de 20 anos, também foi morto. A Polícia Civil de Santa Catarina investiga as causas do duplo assassinato e quem é o autor. As duas vítimas foram alvejadas com tiros de arma de fogo.\nIvan Fiel da Silva, o Brasão, tinha 44 anos e fez parte do elenco do Atlético-GO nas temporadas 2009 e 2010. No futebol goiano, também foi jogador do Caldas Novas, no Estadual de 2015.\nBrasão reforçou o Dragão na campanha do acesso na Série B de 2009. Ele era atacante de força e opção para entrar no decorrer dos jogos. Quando fazia gols, costumava comemorar imitando o Incrível Hulk. Em 2010, ele foi campeão do Goianão.