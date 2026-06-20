O Brasil venceu a China por 3 sets a 1, na manhã deste sábado (20), em Ancara, na Turquia, e chegou à sétima vitória em sete jogos na fase preliminar da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL).\nA seleção brasileira confirmou o triunfo com parciais de 26 a 24, 25 a 18, 19 a 25, e 25 a 15. A equipe conseguiu um triunfo tranquilo após as últimas vitórias no tie-break contra a França e a Bélgica.\nJúlia Bergmann e Rosamaria foram as maiores pontuadoras da seleção brasileira com 20 e 17 pontos, respectivamente.\nPrimeiro set\nO Brasil venceu o primeiro set por 26 a 24. As equipes trocaram pontos durante toda a parcial, e a China se manteve na disputa graças ao desempenho de Tang X. e Zhuang, que marcaram oito e cinco pontos, respectivamente.\nA equipe comandada por Zé Roberto garantiu a vitória no set com destaque para Rosamaria e Luzia. Rosamaria anotou sete pontos no set, todos em ataques, enquanto Luzia contribuiu com três bloqueios e um ponto de saque.