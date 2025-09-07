Menos de 24 horas após perder a semifinal para a Itália, num jogo disputadíssimo que só foi decidido no tie-break, o Brasil voltou à quadra em Bancoc, na Tailândia, para enfrentar o Japão em busca da medalha de bronze no Mundial de Vôlei.\nE um jogo que parecia que seria fechado tranquilamente pelo Brasil em três sets acabou ficando complicado. Novamente a decisão foi para o tie-break, e o Brasil fez 18 a 16.\nO alívio da vitória após uma derrota muito sofrida no dia anterior estava explícito no rosto das jogadoras. Roberta e as duas Julias do time, Bergman e Kudiess, choraram bastante ao fim do jogo.\nFalando ao Sportv sobre a noite mal dormida, a derrota da véspera e a vitória deste domingo (7), a levantadora Roberta disse que foi preciso um grande esforço. "A gente teve que virar a chave. Por mais que a cabeça quisesse ficar pensando na Itália, no que aconteceu ontem, a gente precisava pensar neste jogo. O foco tinha de ser o Japão."