A seleção brasileira feminina cresceu no segundo tempo e venceu a Itália por 1 a 0, no estádio Ennio Tardini, em Parma, no segundo amistoso desta Data Fifa.
Luany fez o gol do jogo para o Brasil. A atacante aproveitou cruzamento vindo dos pés de Dudinha para ir às redes.
Mexidas de Arthur Elias animaram o jogo. Após primeiro tempo travado, o treinador promoveu as entradas de Dudinha e Ludmilla no ataque. A dupla deu mais movimentação e auxiliou na criação de jogadas de perigo.
O Brasil segue embalado com Arthur Elias. A seleção chegou ao oitavo jogo consecutivo sem perder: são sete vitórias e um empate. A última derrota aconteceu em junho, quando a equipe foi superada pela França por 3 a 2, em amistoso.
A partida teve jogadora do Palmeiras saindo carregada e chorando. Laís Estevam sentiu dores no joelho após um lance com Cantore já no segundo tempo e não conseguiu continuar em campo. Recentemente, ela passou por uma artroscopia no local.