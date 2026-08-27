Brasil e Argentina representam 69,4% das equipes que foram às quartas de final da Libertadores e da Sul-Americana nas últimas dez edições.\nAs quartas das duas copas deste ano estão confirmadas: serão seis times dos países entre os oito na Libertadores e cinco entre os oito restantes na Sul-Americana. Ou seja, 11 dos 16 remanescentes nas competições do continente em 2026.\nO domínio da dupla se ampliou expressivamente após 2017, quando o número de participantes das duas competições aumentou de 38 para 47 na Liberta, e de 47 para 54 na Sul-Americana.\nDesde então, equipes brasileiras e argentinas estiveram nas quartas 111 vezes de 160 possíveis, ou seja, 69,4%, somadas Libertadores e Sul-Americana das últimas dez edições\nAntes disso, considerados os dez anos anteriores (2007-2016), os dois países representavam cerca de metade (54%) dos times nas quartas de final dos dois torneios.