A Copa do Mundo com 48 seleções aumentou a quantidade de grupos — antes eram oito, e agora serão 12. O Brasil, assim como outras cinco seleções, já tem vaga garantida como cabeça de chave.\nQUEM JÁ ESTÁ CONFIRMADA?\nTrês dos 12 grupos terão os países-sede como cabeças de chave. Canadá, Estados Unidos e México já estão garantidos.\nAs outras nove vagas ficarão com os mais bem colocados no ranking da Fifa e que se classificarem para a Copa.\nLeia também\n+Técnico do Vila Nova pretende ampliar sequência invicta para afastar risco de queda\nO Brasil é o sexto lugar no ranking. Com apenas amistosos pela frente, a seleção brasileira não cairá bruscamente de posição mesmo que perca os jogos — a Fifa usa o Modelo Elo para definir as mudanças no ranking. Ele se apega nos resultados conquistados por cada país, o nível de importância do jogo e o peso do adversário.