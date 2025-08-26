A seleção brasileira enfrentará a Coreia do Sul e o Japão em outubro, em amistosos preparatórios para a Copa do Mundo de 2026.\nA partida contra os sul-coreanos acontece no dia 10 de outubro, às 8h (horário de Brasília), em Seul. Na sequência, o Brasil encara o Japão, no dia 14, às 7h30, em Tóquio.\nLeia também\n+Visitante forte, Goiatuba se prepara para decidir acesso contra a Inter de Limeira na Série D\nJá classificada para o Mundial, a seleção brasileira encerra a participação nas Eliminatórias Sul-Americanas no início de setembro, em jogos contra o Chile, no dia 4, e contra a Bolívia, no dia 9.\nO treinador Carlo Ancelotti convocou na segunda-feira (25) os jogadores para os confrontos das Eliminatórias, novamente sem Neymar, que voltou a sentir um incômodo na coxa durante treinamento do Santos.