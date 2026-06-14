O empate por 1 a 1 da seleção brasileira com Marrocos abriu caminho para a Escócia assumir a liderança isolada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026, na noite deste sábado (13), ao bater o Haiti por 1 a 0.\nNo duelo realizado no estádio MetLife, em East Rutherford, os brasileiros empataram em todos os critérios técnicos com os marroquinos, mas acabaram superados no quesito fair play, por ter tomado dois cartões amarelos (Casemiro e Ibañez), contra nenhum dos rivais.\nAssim, o time do técnico Carlo Ancelotti termina a primeira rodada na terceira colocação, à frente apenas do Haiti, que não pontuou.\nOs critérios de desempate desta edição do Mundial têm uma diferença em relação às anteriores por acabar com o sorteio.\nA partir de agora, se houver empate inclusive nos critérios de fair play, a definição será feita pelo ranking da Fifa.