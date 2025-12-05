Semifinalista na Copa do Mundo de 2022, com uma surpreendente campanha, a seleção de Marrocos será a primeira adversária do Brasil na Copa do Mundo de 2026. As duas seleções estão no Grupo C, conforme sorteio realizado nesta sexta-feira (5) pela Fifa (Federação Internacional de Futebol).\nA equipe marroquina vai disputar seu sétimo Mundial, sendo o terceiro consecutivo. É a primeira vez em sua história que se classifica para três edições seguidas.\nLeia também\n+Goiás contrata o lateral Rodrigo Soares, ex-Novorizontino e Atlético-GO\nA trajetória marroquina no torneio começou em 1970, quando o país se tornou apenas o segundo africano, depois do Egito em 1934, a competir no maior palco do futebol.\nOs Leões, como são conhecidos, chegam à América do Norte com a expectativa de repetir a campanha histórica feita no Qatar em 2022. Na ocasião, tornaram-se a primeira equipe africana a alcançar as semifinais, liderando um grupo que incluía Croácia, Bélgica e Canadá.