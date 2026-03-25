A seleção brasileira encerrou a preparação para enfrentar a França, nesta quinta-feira (26), em amistoso que será disputado em Boston, nos Estados Unidos. O técnico Carlo Ancelotti tem duas lacunas a serem preenchidas para o amistoso.\nA primeira é quem jogará na zaga ao lado de Léo Pereira, e a segunda é quem será o centroavante da equipe e completará o quarteto de ataque.\nMais cedo, o treinador confirmou que a linha de zaga já tem Wesley, Léo Pereira e Douglas Santos como titulares para o jogo. Ibañez foi testado ao lado do zagueiro do Flamengo nesta terça-feira (24), mas Danilo e Bremer também concorrem pela vaga. Marquinhos é desfalque certo por dores no quadril e nem viajará para Boston.\nNo ataque, João Pedro será o provável titular. Vini Jr, Raphinha e Matheus Cunha estão praticamente garantidos nos 11 iniciais.