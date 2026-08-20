Em sorteio realizado nesta quinta-feira (20) na sede da Fifa (Federação Internacional de Futebol) em Zurique, na Suíça, foram definidas as cidades em que a seleção brasileira e as demais equipes jogarão na fase de grupos da Copa do Mundo feminina de 2027 no Brasil.\nEm busca de seu primeiro título na competição, o time dirigido pelo treinador Arthur Elias fará sua estreia no Maracanã, no dia 24 de junho, na abertura da competição.\nEm seguida, joga em São Paulo, na Neo Química Arena, rebatizada pela Fifa como Arena Itaquera para o Mundial, no dia 29, e encerra sua participação na fase de grupos no Mané Garrincha (Estádio Nacional), em Brasília, no dia 4 de julho.\nCabeça de chave do Grupo A, o Brasil seguirá para a fase de mata-mata com jogos previstos em Fortaleza (oitavas de final), Belo Horizonte (quartas de final) e São Paulo (semifinal), se passar em 1º em seu grupo. A final está marcada para o dia 25 de julho, no Maracanã.