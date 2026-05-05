Pilar do Brasil tetracampeão do mundo em 2002, Gilberto Silva não vê a seleção como favorita em 2026, e aponta alguns rivais que considera estarem melhor preparados para a Copa do Mundo que se aproxima. Lançando a terceira temporada do programa Encontros da Premier League, da ESPN, no qual entrevista jogadores brasileiros que atuam na Inglaterra, o volante concedeu entrevista à reportagem.\n"Temos seleções que são muito melhores, como a França, que tem um trabalho longevo. Portugal também tem um trabalho bom, a Espanha... Então não vai ser fácil. Não acho que disputa cabeça a cabeça, mas tem chance de competir. Depende de quanto cada um vai estar disposto a se entregar para isso e reverter toda a desconfiança", afirmou o ex-jogador, que integrou o elenco campeão no Japão e na Coreia do Sul.\nParque Aquático: geração de nadadores não conheceu local histórico do esporte em Goiás