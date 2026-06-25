A seleção brasileira voltará a jogar na Copa do Mundo na próxima segunda-feira (29) pela 2ª fase, a primeira eliminatória do Mundial.\nO Brasil seguirá nos Estados Unidos e vai jogar no estádio de Houston, a partir das 14 horas (de Brasília).\nFalta a definição do adversário. O Brasil vai enfrentar o 2º colocado do Grupo F. Três seleções podem terminar nesta posição: Holanda, Japão (atual 2º lugar) e Suécia.\nA definição do adversário da seleção será nesta quinta-feira (25). Os jogos da 3ª rodada do Grupo F serão entre Tunísia x Holanda e Japão x Suécia, os dois a partir das 20 horas (de Brasília).\nNeste momento, a Holanda lidera a chave com 4 pontos. É a mesma pontuação do Japão, 2ª colocado. Os europeus estão em 1º por ter mais gols marcados (7 a 6) que a seleção asiática. Esse é o terceiro critério de desempate.