O Brasil já sabe quando e onde vai jogar sua próxima partida na Copa do Mundo. Só não sabe contra quem.\nNo próximo domingo (5), às 17 horas, o seleção brasileira joga pelas oitavas de final do Mundial em Estádio de Nova York/Nova Jersey.\nFalta a definição do adversário. O Brasil vai enfrentar, nas oitavas de final, o vencedor do confronto entre Noruega e Costa do Marfim, que se enfrentam nesta terça-feira (30), às 14 horas (de Brasília), em Dallas.\nCaso o Brasil se classifique para as quartas de final, enfrentará um adversário que sairá dessas quatro possibilidades: México, Equador, Inglaterra e República Democrática do Congo. Este jogo eliminatório será no dia 11 de julho, um sábado, às 18 horas, em Miami.\nLeia também:\nÁrbitro goiano vai alcançar marca histórica na Copa\nA CLASSIFICAÇÃO\nO Brasil sofreu além do esperado, mas venceu o Japão de virada por 2 a 1 para avançar às oitavas de final da Copa do Mundo. Nesta segunda-feira (29), pela 2ª fase do Mundial, os japoneses abriram o placar com Sano no primeiro tempo após erro brasileiro na saída de bola. Na etapa final, Casemiro empatou e Martinelli marcou nos acréscimos para manter o sonho do hexa vivo.