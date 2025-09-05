O Brasil goleou o Chile por 3 a 0 na noite desta quinta-feira (4), no Maracanã, pela penúltima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.\nOs gols foram marcados por Estêvão, Paquetá e Bruno Guimarães. A seleção foi para o intervalo com 1 a 0 no placar e ampliou já no meio da segunda etapa.\nA seleção de Ancelotti fez um jogo dominante em cima do Chile desde o começo. Quando a partida esfriou no início da segunda etapa, as substituições do italiano colocaram fogo no jogo.\nPaquetá e Luiz Henrique foram os destaques, participando dos dois últimos gols. O atacante cruzou para o meia fazer o segundo de cabeça, enquanto Paquetá fez belo corta-luz na jogada do terceiro - que contou com finalização de Luiz Henrique no travessão que sobrou para Bruno Guimarães.\nCom o resultado, o Brasil assumiu a segunda colocação do torneio com 28 pontos. O Chile segue na lanterna com apenas dez.