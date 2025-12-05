O Brasil, cabeça de chave do Grupo C da Copa do Mundo 2026, vai pegar Marrocos, Haiti e Escócia na 1ª fase do próximo Mundial. O sorteio das chaves foi feito nesta sexta-feira (5) pela Fifa, em Washington, nos Estados Unidos.\nA competição será realizada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.\nSerão 48 seleções na disputa, o maior número da história do torneio, divididas em 12 chaves. Avançarão ao mata-mata 32 delas: as duas primeiras de cada grupo, mais as oito melhores entre as terceiras colocadas.\nA definição do chaveamento ocorre no Kennedy Center, em Washington. A cerimônia conta com a presença de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, país que receberá a maior parte dos jogos e a grande decisão.\nOs grupos foram sorteados sem a definição de seis seleções que virão das repescagens, que serão disputada em março de 2026.