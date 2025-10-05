04/10/2025 19h08\nSÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira ampliou a lista de resultados ruins nos torneios de categorias de base com a eliminação precoce ainda na fase de grupos da Copa do Mundo Sub20 que está sendo realizada no Chile.\nSob o comando do técnico Ramon Menezes, o time foi derrotado neste sábado (4) pela Espanha por 1 a 0 no Estádio Nacional de Santiago, em resultado que sacramentou a desclassificação brasileira. O gol foi marcado aos dois minutos do segundo tempo pelo atacante Iker Bravo, de 20 anos, da Udinese.\nCom isso, o Brasil volta para casa sem nenhuma vitória, com a conquista de apenas um ponto. Nas rodadas anteriores, empatou em 2 a 2 com o México e perdeu para o Marrocos por 2 a 1, os dois times que se garantiram na próxima fase.\nA seleção brasileira nunca havia sido desclassificada logo na fase de grupos da Copa do Mundo Sub20, considerando as edições em que a equipe participou.